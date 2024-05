Venezia, annunciata partnership con Drogba: “Entusiasta, insieme abbiamo un’opportunità incredibile”

Nei giorni scorsi il Venezia ha annunciato un’iniziativa extracalcistica con la Didier Drogba Foundation: protagonista anche l’ex attaccante.

La partnership non solo coinvolge una figura di spicco come Didier Drogba, famoso per il suo impegno in diverse cause umanitarie, ma si estende anche all’innovativa UIM E1 World Championship, il primo campionato mondiale di motoscafi elettrici. Questo legame evidenzia un crescente interesse nel mondo dello sport per le tecnologie sostenibili e le iniziative ecologiche.

Il Venezia, dopo aver concluso la stagione regolare di Serie B al terzo posto e trovandosi quindi a dover disputare i playoff per la promozione, ha scelto di utilizzare la sua visibilità per promuovere un messaggio positivo e di impatto. Questa collaborazione con Drogba e l’UIM E1 World Championship può anche servire a sensibilizzare il pubblico su temi importanti come la sostenibilità e il supporto alle comunità, dimostrando come gli sport e i loro rappresentanti possono avere un ruolo attivo nella promozione del cambiamento sociale e ambientale.

Ecco la nota del club:

“Il Venezia FC (VFC), la squadra di calcio professionistica di Venezia fondata nel 1907, e l’UIM E1 World Championship, la prima serie di gare di motoscafi elettrici al mondo, hanno annunciato una partnership con il Team Drogba, sostenuto dalla leggenda del calcio ivoriano Didier Drogba, Lilium Group e Chiron Sports Group. Questa collaborazione rappresenta un’iniziativa innovativa di intrattenimento sportivo che combina la passione del calcio, l’innovazione delle corse elettriche e la partecipazione di icone mondiali oltre a rappresentare un momento cruciale nell’ambito della sostenibilità dell’ambiente e della responsabilità sociale.

La mission del Venezia FC è caratterizzata dall’impegno per la salvaguardia di Venezia e dell’ambiente per la comunità e per le cause sociali, attraverso il potere culturale unico dello sport come veicolo per l’impatto sociale e il progresso. Nella sua stagione inaugurale, E1 ha individuato quattro pilastri per la sostenibilità nello sport: eventi e logistica, tecnologia, azioni rigenerative per le aree urbane costiere e coinvolgimento delle città. E1 rappresenta una forte convergenza tra sport, intrattenimento e sostenibilità, evidenziando il potenziale dell’azione collettiva per affrontare le sfide più urgenti attualmente.

Didier Drogba, attraverso la Didier Drogba Foundation, sostiene cause sociali e filantropia e ha fondato il Team Drogba per far luce sulla conservazione marina attraverso il potere sociale e la visibilità dello sport. La partnership cerca di mettere insieme le rispettive parti interessate, tra cui i tifosi, le istituzioni pubbliche e i partner aziendali, con l’obiettivo comune di promuovere la sostenibilità nell’ambito sportivo. Al centro di questa collaborazione c’è una visione condivisa per fronteggiare l’inquinamento da plastica negli oceani e i cambiamenti climatici”.