Playoff serie B: ecco chi è la favorita dei bookie per la promozione. Le quote aggiornate

L’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” riporta e analizza le quote dei bookmakers in vista dei playoff e sulla terza squadra che verrà promossa in Serie A.

Parma, Como e poi? La terza squadra promossa in Serie A sarà decisa dalla volata playoff che vedrà sfidarsi in settimana Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia. Le vincenti delle due sfide affronteranno in semifinale Venezia e Cremonese, che saltano il primo turno in virtù del miglior piazzamento in classifica. Scopriamo chi è la squadra favorita per i playoff di Serie B attraverso le quote dei bookie.

FAVORITA PLAYOFF SERIE B— Ovviamente a partire in pole sono Venezia e Cremonese, terza e quarta classificata in regular season. Il ko contro lo Spezia all’ultima giornata è costata ai lagunari la promozione diretta in Serie A visto il contemporaneo pareggio del Como: la squadra di Vanoli avrà però l’occasione di riprovarci ai playoff. Quota 3.00 su Sisal, 2.50 su Snai e Gazzabet e 2.45 su Planetwin365. Gli operatori ragionano su valori simili anche per la Cremonese, che ha chiuso il campionato in crescendo con due vittorie e un pareggio. La promozione dei grigiorossi paga 3.00 su Sisal, Gazzabet e Snai e 3.10 su Planetwin365.

LE ALTRE QUOTE – Le altre quattro squadre sono considerate outsider dai bookmaker, che indicano nel Catanzaro la possibile sorpresa dei playoff: quota 7.50 su Sisal, 5.50 su Planetwin365 e 5.00 su Gazzabet e Snai. C’è poi la Sampdoria di Pirlo, possibile mina vagante della post season: si parte dal 5.75 di Gazzabet e si arriva all’8.00 di Snai per la promozione dei blucerchiati. Il Palermo è tornato a vincere dopo due mesi all’ultima giornata in casa del Sudtirol e proverà a sfruttare l’effetto Barbera al turno preliminare contro la Samp: la promozione dei rosanero paga 7.50 sulle lavagne dei bookie. Infine il Brescia, che sotto la guida di Maran ha centrato una rimonta clamorosa che l’ha portata in zona playoff: quota 25.00 su Sisal, 20.00 su Snai e 15.00 su Gazzabet per il ritorno della Leonessa in Serie A.