Sampdoria-Palermo, quote in equilibrio a Marassi: rosanero leggermente favoriti

Sampdoria e Palermo si affrontano domani sera allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, calcio d’inizio alle ore 19:00, nel match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie B. Una sfida dal peso specifico elevato, sia in chiave playoff che nella corsa alle posizioni di vertice, come testimoniano anche le quote proposte dai principali operatori.

Il segno 1, che identifica la vittoria della Sampdoria, oscilla attorno a quota 3.10 per Bet365 e Snai, 2.65 per LeoVegas e 888sport, 2.95 per AdmiralBet, 3.20 per Lottomatica, 3.05 per NetBet e 3.00 su Betfair. Numeri che fotografano un moderato scetticismo dei bookmaker sulle chance di successo dei blucerchiati, pur nel fattore campo di Marassi.

Grande equilibrio invece sul segno X. Il pareggio è proposto a 3.00 da Bet365, Snai e Betfair, sale a 3.15 su LeoVegas, 3.05 su AdmiralBet, 2.95 su Lottomatica, 3.10 su NetBet e 888sport. Quote che confermano come l’ipotesi di un risultato di parità venga considerata tutt’altro che marginale.

Il segno 2, ovvero la vittoria del Palermo, è quello che raccoglie le valutazioni più basse. I rosanero sono dati a 2.45 su Bet365 e NetBet, 2.40 su Snai, AdmiralBet, Lottomatica e Betfair, 2.55 su LeoVegas e 2.50 su 888sport. Un dato che riflette il momento positivo della squadra di Inzaghi e la striscia di risultati utili consecutivi.

Le quote restituiscono dunque l’immagine di una partita aperta, con il Palermo leggermente favorito ma con la Sampdoria pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa. A Marassi si preannuncia una gara combattuta, dove dettagli, gestione delle energie e qualità individuale potrebbero fare la differenza in una delle sfide più attese di questo turno di Serie B.