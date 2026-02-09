Sampdoria-Palermo, meteo variabile su Genova: pioggia possibile nella serata

La sfida tra Sampdoria e Palermo, in programma domani alle ore 19:00 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova per la 24ª giornata di Serie B, sarà accompagnata da condizioni meteorologiche incerte. Le previsioni indicano un progressivo peggioramento nel corso della giornata, con piogge che potrebbero interessare la fascia serale.

Nel primo pomeriggio il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra i 9 e gli 11 gradi. L’assenza di precipitazioni nelle ore iniziali dovrebbe garantire una fase di relativa stabilità, ma con un’umidità già elevata e vento moderato dai quadranti orientali.

A partire dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata, non è escluso l’arrivo della pioggia. Le precipitazioni, deboli o moderate, potrebbero intensificarsi proprio in prossimità del calcio d’inizio, rendendo il terreno di gioco più pesante. Le temperature resteranno attorno agli 11 gradi, con vento in rotazione da sud-est e raffiche moderate.

La visibilità resterà buona per tutta la durata dell’incontro, mentre l’umidità elevata potrebbe incidere sulla tenuta fisica dei giocatori e sulla velocità della manovra. Un fattore da non sottovalutare in una gara che si preannuncia intensa e combattuta.

Condizioni dunque non ideali ma gestibili, in un contesto climatico che potrebbe favorire una partita più fisica e di sacrificio, dove attenzione, equilibrio e adattamento al campo faranno la differenza al “Ferraris”.