Palermo Futsal Club, non basta la super prestazione: sconfitta contro il Bonifato Alcamo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
2F3416A8-9EBA-4FC2-AEA2-D494BBF72D15

Battuta d’arresto per il Palermo Futsal Club, che cade sotto i colpi della più blasonata Don Bosco Bonifato Alcamo con il risultato finale di 2-1. Non basta una grande prestazione da parte degli uomini di mister Gentile: al Pala Grimaudo di Alcamo hanno la meglio i padroni di casa. A segno per i rosanero il solito La Fiura.

Primo tempo

La prima frazione si apre con diversi tiri dei rosanero verso la porta difesa da Azzarello. Sujon è il primo a sfidarlo; poco dopo La Fiura con il mancino e Nicchia con il destro sbattono sul portiere ex Villaurea. Si fanno vedere anche i padroni di casa, trascinati da Restivo e Dorio. Morrione neutralizza un tiro dalla distanza, ma non può far nulla sul gol di Filippi: il classe 2009 colpisce di esterno e infila il pallone all’angolino.

Il Palermo non ci sta e inizia un vero e proprio assedio dalle parti di Azzarello: palo di Sujon e occasione per La Fiura, con il capitano che poco dopo spreca una chance colossale. Lopes fallisce l’uno contro uno, ma il gol è nell’aria: errore difensivo degli alcamesi e capitan La Fiura trafigge Azzarello per l’1-1.

Il primo tempo si chiude in parità dopo una bella parata di Morrione su Oliva.

Secondo tempo

La ripresa si apre all’insegna dell’equilibrio. Ricotta fa tutto da solo, “ubriaca” di finte gli avversari e batte Morrione: 2-1 Bonifato, con il Palermo che continua ad attaccare. Un’invenzione geniale di Restivo pesca Butera, che però sbatte su Morrione.

Sujon è tra i più in palla e prova costantemente a inventare la giocata. Azzarello è super in più di un’occasione su La Fiura. Il capitano rosanero sfiora la rete su calcio di punizione, trovando Dorio sulla linea. La Fiura, servito da un incontenibile Chinnici (prestazione quasi totale in termini di minutaggio), spreca nell’uno contro uno con Azzarello.

Nel finale si accende Lucchese: prima con un mancino velenoso, poi colpendo la traversa sul passaggio di Chinnici. Dopo 40 minuti intensi, per il direttttore di gara può bastare così: finisce 2-1 in favore del Bonifato Alcamo.

Prossimo appuntamento

Il Palermo Futsal Club esce sconfitto dal campo di Alcamo nonostante una grande prestazione contro un avversario con una rosa da primi cinque posti. La prossima settimana turno di riposo per la squadra di mister Gentile, che tornerà in campo mercoledì 18 febbraio nel turno infrasettimanale, nella super sfida contro la Merlo C5 al Tocha, alle ore 20:45.

