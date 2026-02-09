Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende, squalifiche e stop per allenatori

Il Giudice Sportivo della Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante AIA Moreno Frigerio, ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alle gare disputate il 6, 7 e 8 febbraio 2026, valide per la quarta giornata del girone di ritorno. Il comunicato è stato pubblicato il 9 febbraio 2026 a Milano, a firma del presidente Paolo Bedin.

Per quanto riguarda i risultati ufficiali, il turno ha fatto registrare, tra gli altri, le vittorie di Catanzaro, Cesena, Mantova, Sampdoria, Monza e Palermo, con i rosanero capaci di superare l’Empoli per 3-2 al “Barbera”. Pareggi senza reti per Carrarese-Südtirol e Spezia-Virtus Entella, mentre il big match Frosinone-Venezia si è chiuso con il successo esterno dei lagunari.

Sul fronte società, il Giudice Sportivo ha rilevato l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei sostenitori di Bari, Catanzaro, Cesena, Juve Stabia, Modena, Palermo, Sampdoria, Spezia, Südtirol e Virtus Entella. Considerate le circostanze attenuanti previste dall’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori.
Sono state invece inflitte due ammende da 5.000 euro: alla Juve Stabia e al Padova, per cori ritenuti beceri nei confronti delle tifoserie avversarie.

Capitolo calciatori. Un solo espulso: Bernat Guiu Vilanova (Virtus Entella), squalificato per una giornata per fallo grave di gioco. Tra i non espulsi, scatta la squalifica per una giornata per diversi giocatori fermati per quinta ammonizione, tra cui Bettella (Pescara), Capelli (Padova), Castagnetti (Cesena), Merkaj (Südtirol), Missori (Avellino), Oyono (Frosinone) e Zampano (Modena).

Per quanto riguarda le ammonizioni, da segnalare l’ammenda da 1.000 euro a Mensah (Mantova) per proteste, aggravata dal ruolo di capitano. Numerosi i calciatori entrati in diffida o sanzionati per comportamento scorretto o non regolamentare. In casa Palermo, sesta ammonizione per Bani e prima sanzione per Ceccaroni.

Passando agli allenatori, due le espulsioni con conseguente squalifica di una giornata: Nicola Calabro (Carrarese) e Valerio Fiori (Monza), entrambi per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Ammonizione invece per Moreno Longo (Bari) e Giovanni Stroppa (Venezia).

Un quadro disciplinare che fotografa un turno intenso, combattuto e spesso acceso, dentro e fuori dal campo, mentre il campionato entra sempre più nel vivo della sua fase decisiva.

