Palermo, Inzaghi presenta la sfida alla Sampdoria: «Grande partita in uno stadio da Serie A»

Il Palermo è già proiettato sulla sfida contro la Sampdoria. A poche ore dal ritorno in campo, Filippo Inzaghi ha presentato il match ai canali ufficiali del club. Come riportato da palermofc, il tecnico rosanero ha subito inquadrato la gara nel contesto del campionato di Serie B.

«Sì, è una partita, ma come tutte, in Serie B. Insomma, loro sono in serie positiva, anche noi, per cui sarà una bella partita in un grande stadio, in uno stadio da Serie A. Siamo consci della nostra forza, delle difficoltà della partita, ma siamo anche convinti di andare a fare una grande gara», ha spiegato Inzaghi ai microfoni di palermofc.

Il successo contro l’Empoli ha lasciato scorie soprattutto dal punto di vista fisico, considerata l’intensità della gara disputata sotto la pioggia. Tema centrale, dunque, la gestione delle energie. «La gara contro l’Empoli è stata, sotto la pioggia, molto intensa, anche dal punto di vista atletico. Pensando partita dopo partita, chiaramente qualcosa cambierò. È impossibile pensare che quelli che hanno giocato poche ore fa possano scendere in campo tutti, chiaramente senza stravolgimenti, ma ho una rosa importante che mi permette anche di cambiare qualcosina», ha sottolineato Inzaghi, come riportato ancora da palermofc.

Spazio poi all’analisi dell’avversario, una Sampdoria reduce da due vittorie consecutive e profondamente rinnovata dal mercato di gennaio. «La Sampdoria sarà forzata, chiaramente. Io penso che piano piano verrà fuori, anzi, secondo me potrà anche dire la sua in ambito play-off, perché è una squadra completamente rivoluzionata, con giocatori molto forti. Adesso ha un’identità. Una bella partita, insomma, come dicevo prima, in un bellissimo stadio e siamo pronti per fare una grande gara», ha ribadito il tecnico rosanero su palermofc.

Inzaghi ha poi fatto il punto sulla situazione dell’organico, confermando i rientri di Palumbo e Veroli e lasciando aperta l’ipotesi di turnover. «Come dicevo prima, devo pensare bene. Domani mattina avremo una breve rifinitura a Genova, per cui cercherò di capire quelli che hanno recuperato, quelli che invece hanno bisogno ancora di qualche ora e magari non possono partire dall’inizio. Però la profondità della rosa mi dà la possibilità di essere molto sereno da questo punto di vista e poi cercheremo di fare una grande gara, perché in Serie B per vincere ci vogliono grandi partite», ha dichiarato Inzaghi ai canali ufficiali del club.

Undici risultati utili consecutivi e la prima rimonta stagionale hanno rafforzato le certezze del Palermo, ma Inzaghi non vuole cali di tensione. «Sì, ma non dobbiamo fermarci, non possiamo fermarci, non abbiamo tempo. Purtroppo chi insegue non ha tempo per guardare indietro. Io devo guardare la crescita costante, voglio un ulteriore passo in avanti rispetto alla partita di Bari, in trasferta, e all’ultima dell’Empoli. Questa squadra può fare meglio di quello che sta facendo. Spero se ne sia convinta e che mi dimostri domani un’ulteriore crescita», ha spiegato Inzaghi, come riportato da palermofc.

Infine, un pensiero ai tifosi rosanero che non potranno essere presenti a Genova. «È sempre un peccato, perché i nostri tifosi dovrebbero essere liberi di venirci a sostenere, a vederci. Come ho detto l’altra volta, senza i tifosi non c’è calcio. Però speriamo di regalargli, a quelli che non potranno venire, un’altra grande partita», ha concluso il tecnico del Palermo ai microfoni di palermofc.