Sampdoria, Salvatore Esposito rivede il campo: si va verso il recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
esposito sampdoria

La Sampdoria guarda con fiducia ai prossimi impegni e ritrova segnali incoraggianti dall’infermeria. Dopo la vittoria contro il Modena, i blucerchiati sono tornati subito al lavoro al centro sportivo Gloriano Mugnaini per preparare la sfida infrasettimanale contro il Palermo, in programma martedì 10 febbraio.

Come riportato da “ClubDoria46.it” dal primo allenamento sono arrivate buone notizie riguardanti Salvatore Esposito. Il centrocampista ha infatti svolto lavoro differenziato sul campo, primo passo concreto verso il rientro dopo il grave infortunio muscolare rimediato lo scorso 16 gennaio contro la Virtus Entella. In quell’occasione Esposito aveva riportato una lesione con rottura intra-tendinea al retto femorale della coscia sinistra, che aveva fatto temere uno stop lungo.

Il percorso di recupero procede secondo i tempi stabiliti e l’obiettivo dello staff medico resta quello di riportare il giocatore a disposizione entro la fine di febbraio, garantendo però la massima prudenza. Un recupero importante per la Sampdoria, che si avvicina alla fase decisiva della stagione con la speranza di riabbracciare uno dei suoi elementi chiave a centrocampo.

