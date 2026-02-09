Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 14ª giornata
MATERA WOMEN-PALERMO WOMEN 1-5 – Di Salvo, Dragotto, Coco (2), S. Viscuso
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 18ª giornata
PALERMO-BENEVENTO 2-2 – Brancato, Avena
UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza Femminile – Semifinale
PALERMO-TRAPANI 2-0 – Cilio, Tarantino
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata
ROMA-PALERMO 1-2 – La Corte (2)
UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 1ª giornata
PALERMO-BARI 3-1 – La Mantia, Lo Nardo, Autogol
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata
CATANZARO-PALERMO 1-0
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata
CATANZARO-PALERMO 3-1 – Miceli
UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Under 15 Femminile – 1ª giornata
PALERMO-BARI 3-0 – Alongi, Messina, Calderone
UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 11ª giornata
PALERMO-POTENZA 4-1 – Marcì, Principe, Cirafici, Retella
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 10ª giornata
BAGHERIA-PALERMO 0-9 – Errante (2), Oneto (2), Mulè (2), Smeraglia, Piazza, Verdone
UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play Elite, 2ª giornata
PALERMO-GONZAGA 0-5
PALERMO-BUON PASTORE 4-3
UNDER 11 FEMMINILE
Campionato Pulcini 2° anno, 7ª giornata
PALERMO-POLISPORTIVA GONZAGA 4-1