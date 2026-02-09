Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
del grosso

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare disputate dalle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 14ª giornata

MATERA WOMEN-PALERMO WOMEN 1-5 – Di Salvo, Dragotto, Coco (2), S. Viscuso

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 18ª giornata

PALERMO-BENEVENTO 2-2 – Brancato, Avena

UNDER 19 FEMMINILE
Coppa Italia Eccellenza Femminile – Semifinale

PALERMO-TRAPANI 2-0 – Cilio, Tarantino

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

ROMA-PALERMO 1-2 – La Corte (2)

UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 1ª giornata

PALERMO-BARI 3-1 – La Mantia, Lo Nardo, Autogol

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

CATANZARO-PALERMO 1-0

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 18ª giornata

CATANZARO-PALERMO 3-1 – Miceli

UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Under 15 Femminile – 1ª giornata

PALERMO-BARI 3-0 – Alongi, Messina, Calderone

UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 11ª giornata

PALERMO-POTENZA 4-1 – Marcì, Principe, Cirafici, Retella

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 10ª giornata

BAGHERIA-PALERMO 0-9 – Errante (2), Oneto (2), Mulè (2), Smeraglia, Piazza, Verdone

UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play Elite, 2ª giornata

PALERMO-GONZAGA 0-5

PALERMO-BUON PASTORE 4-3

UNDER 11 FEMMINILE
Campionato Pulcini 2° anno, 7ª giornata

PALERMO-POLISPORTIVA GONZAGA 4-1

Altre notizie

Screenshot 2026-02-09 150444

Palermo, Inzaghi presenta la sfida alla Sampdoria: «Grande partita in uno stadio da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
esposito sampdoria

Sampdoria, Salvatore Esposito rivede il campo: si va verso il recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Monza, Palermo e Frosinone stanno facendo un gran campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file1 - 2026-02-09T122944.985

Serie B, Sampdoria-Palermo affidata a Di Marco. Le designazioni della 24^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo modena 1-1 (63) tifosi

Palermo-Virtus Entella, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto. Le info

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
WhatsApp Image 2026-02-09 at 10.01.14

Palermo Football Meeting, Pantaleo Corvino celebra 800 partite da dirigente in Serie A

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo empoli 3-2 (11)

Barbera da grande notte: Palermo regina degli spalti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

Marino: «In B vedo il Palermo in crescita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo padova 1-0 (36) brunori

Giornale di Sicilia: “Ora c’è Brunori sulla strada per la A: incrocio da brividi al Ferraris”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo empoli 3-2 (80)

Giornale di Sicilia: “Risultati, carattere e Barbera: il Palermo rivede il paradiso”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo empoli 3-2 (149) pohjanpalo ranocchio

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo senza freni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
palermo empoli 3-2 (155) blin johnsen magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia le mosse anti-Samp: Palumbo torna, Magnani e Johnsen scalpitano”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-09 150444

Palermo, Inzaghi presenta la sfida alla Sampdoria: «Grande partita in uno stadio da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
esposito sampdoria

Sampdoria, Salvatore Esposito rivede il campo: si va verso il recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Monza, Palermo e Frosinone stanno facendo un gran campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file2 - 2026-02-09T131528.780

Coverciano, al via il corso UEFA A: da Hernanes a Lucarelli, ecco gli allievi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026