Sampdoria: Manfredi, Ferrero e Vidal in cerca di un accordo prima dell’udienza. La situazione

Giorni importanti per il futuro della Sampdoria. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, sono state avviate le trattative tra il presidente blucerchiato, Matteo Manfredi, l’ex patron Massimo Ferrero e il trustee Gianluca Vidal per trovare un accordo definitivo. Ieri ci sarebbe stato un incontro in videoconferenza abbastanza franco e a tratti acceso.

C’è ancora differenza tra richieste e offerta per cui si ipotizza una fumata tendente al grigio. Tuttavia i colloqui proseguiranno già oggi con l’obiettivo di trovare un accordo entro la settimana e comunque entro il 13 marzo, data fissata dal giudice Marconi per la prossima udienza.