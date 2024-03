Bari, Brenno: «Andremo a Venezia per vincere»

Intervistato da RadioBari, il portiere biancorosso Brenno ha parlato della gara contro lo Spezia e del prossimo impegno contro il Venezia. Di seguito le sue parole riprese da Pianetabari.com:

«Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile. In questo momento però dobbiamo fare più punti possibili e non perderne. Volevamo vincere con lo Spezia, ma è un buon punto. Ora ci aspetta il Venezia, in questo momento della stagione ogni gara è complicata. Proveremo a fare la migliore partita possibile, sicuramente andremo lì per vincere. Io lavoro sempre per aiutare la squadra ad ottenere risultati. Le ultime due partite non abbiamo fatto bene, ma noi continuiamo a lavorare e pensare agli aspetti dove migliorare, sia di squadra che singolarmente»