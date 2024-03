Feralpisalò: contro il Parma in campo con la maglia disegnata da “Calciatori brutti” (FOTO)

Divertente iniziativa da parte della Feralpisalò. Attraverso un comunicato ufficiale, il club lombardo annuncia che nella partita contro il Parma scenderà in campo con la maglia disegnata da “Calciatori brutti”. Di seguito un estratto del comunicato

“Se la prima volta non si scorda mai, ecco quella in cui una community digital sceglie le maglie di un club professionistico. Nasce il nuovo ed inedito Fourth kit ufficiale di Feralpisalò firmato “CALCIATORIBRUTTI”.Sarà presentato a Milano il 12 marzo ed esordirà in campionato il 16 marzo.

La salvezza passa anche da quella praticità, tipica di chi è focalizzato sull’obiettivo. E soprattutto da un gruppo coeso. E per un club che dopo soli 15 anni affronta la sua prima volta in un torneo avvincente come la Serie B, quale miglior modo di compattarsi se non coinvolgendo “Il più grande spogliatoio d’Italia”?

Nasce così la collaborazione con “CALCIATORIBRUTTI”, community digital da oltre 6 milioni di follower, leader nella narrazione dello sport più bello del mondo con uno stile coinvolgente, leggero, giovane. Lo spogliatoio più grande d’Italia, appunto: luogo sacro e profano, dove mistico e razionale si fondono in dinamiche che ne fanno un ecosistema unico. Tutti uniti per sostenere i leoni del Garda in questa delicatissima fase della stagione.

L’IDEA

Semplice e spontanea, si dice siano le migliori. Nata da uno scambio di battute social a gennaio: CALCIATORIBRUTTI lancia una provocazione, Feralpisalò la coglie al volo, pronta alla sfida per modificare la grammatica standard della comunicazione sportiva e rinforzare la narrazione della propria identità di club dinamico e virtuoso. Ne segue una serie di incontri dietro le quinte, con la voglia di affrontare un’avventura diversa. Chiunque infatti aveva la possibilità di scegliere grafica e dettagli della quarta divisa dei verdeblù tra le tre idee proposte da Club e CALCIATORIBRUTTI dopo un lavoro di confronto e strategia”.