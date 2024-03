Caso Portanova: udienza fissata al 13 marzo. I dettagli

La Corte d’appello della FIGC ha fissato a mercoledì 13 marzo l’udienza del caso Portanova dopo il ricorso della Procura Generale dello Sport. Come riporta “La Gazzetta dello Sport” il giocatore della Reggiana, condannato in primo grado per violenza sessuale, rischia tanto anche in ambito sportivo. La Procura Generale e Nazionale dello Sport chiede 5 anni di squalifica più la radiazione e tra una settimana ci saranno importanti sviluppi sul futuro dell’ex Genoa.

