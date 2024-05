Serie A: Milan in vantaggio con Bennacer, Cagliari sotto 1 a 0 all’intervallo

Si conclude con il risultato di 1 a 0 il primo tempo di Milan-Cagliari, gara della 36esima giornata di Serie A. In un San Siro totalmente silenzioso, come accaduto contro il Genoa per via dello sciopero del tifo, i rossoneri sono avanti grazie al gol di Bennacer, freddo a depositare il pallone a porta vuota dopo la deviazione di Scuffet nell’uscita su Chukwueze. Per il resto partita senza particolari emozioni, a parte un tiro di Florenzi che impegna il portiere dei sardi. Piccola curiosità: in occasione della festa della mamma, i giocatori del Milan sono scesi in campo con il cognome delle proprie madri sulle magliettine.

Continue Reading