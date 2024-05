Serie A: disfatta Cagliari, il Milan vince 5 a 1 e permette al Lecce di salvarsi. La classifica aggiornata

Si conclude con un sonoro 5 a 1 del Milan ai danni del Cagliari la partita di stasera valevole per la 36esima giornata di Serie A. I rossoneri, nonostante un secondo posto non ancora blindato aritmeticamente, conquistano l’accesso alla Supercoppa del prossimo anno, in quanto il Bologna non può più compiere il sorpasso in classifica e la Juventus è una delle due semifinaliste di Coppa Italia.

Dopo un primo tempo noioso terminato col risultato di 1 a 0, per via del gol di Bennacer, gli uomini di Pioli mettono le cose in chiaro grazie all’ingresso in campo di Leao, il quale fornisce l’assist del 2 a 0 a Pulisic. Dopo due ottimi interventi di Sportiello, i sardi riaprono la gara con Luvumbo, ma un gran gol da fuori area di Rejinders, la rete del portoghese e la doppietta dello statunitense permette ai rossoneri di infliggere una pesante sconfitta agli avversari, impegnati nella lotta salvezza. Un risultato importante in risposta alla protesta del tifo organizzato rossonero che, come contro il Genoa, non ha cantato nessun coro.

Fa festa anche il Lecce che, grazie al 5 a 1 dei rossoneri, ottiene la salvezza in quanto il Cagliari dovrà affrontare il Sassuolo.

CLASSIFICA

Inter 92*

Milan 74*

Bologna 67*

Juventus 66

Atalanta 60**

Roma 60

Lazio 56

Napoli 51*

Fiorentina 50**

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33*

Frosinone 32*

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15

* una partita in più

** due partite in meno**