Playoff Serie C: il Legnago riprende l’Atalanta U23, a Taranto e a Perugia resiste lo 0 a 0. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite del secondo turno dei playoff di Serie C, fase del torneo nella quale si affrontano le squadre dei rispettivi gironi e che si contendono l’accesso agli spareggi nazionali in 90 minuti, in casa della miglior classificata nella regular season.

Partite delle 20:30 tutte bloccate sullo 0-0 tranne Atalanta U23-Legnago, la cui prima frazione di gioco termina 1-1: al vantaggio di Cisse risponde Svidercoschi. Iniziata invece alle 21 la sfida tra Pescara e Juventus U23, coi bianconeri subito avanti grazie a Sekulov. Qualificazione in discesa per il Taranto, con il Picerno in 10 per l’espulsione di Murano.

Si ricorda che in caso di parità al termine dei 90 minuti passerebbe la squadra col miglior piazzamento ottenuto in campionato. Di seguito i risultati parziali:

GIRONE A

ATALANTA U23-LEGNAGO 1-1 (Cisse, Svidercoschi)

TRIESTINA-GIANA ERMINIO 0-0

GIRONE B

PERUGIA-RIMINI 0-0

PESCARA-JUVENTUS U23 0-1 (Sekulov; partita iniziata alle 21, primo tempo ancora in corso)

GIRONE C

TARANTO-PICERNO 0-0

CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA 0-0