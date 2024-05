Playoff Serie C: Legnago eliminato, all’Atalanta U23 basta l’1-1. Pari anche sugli altri campi. I risultati finali

Si sono appena conclusi i match del secondo turno dei playoff di Serie C, fase del torneo nella quale si sono affrontate le squadre dei rispettivi gironi e che si sono contese l’accesso agli spareggi nazionali in 90 minuti.

Le partite delle 20:30 terminano tutte con un pareggio, risultato che premia le squadre di casa per il miglior piazzamento ottenuto in campionato. Reti inviolate su tutti i campi tranne nelle due gare del Girone A. Al Legnago non basta il rigore di Svidercoschi in risposta a Cisse, mentre la Triestina si salva grazie alla firma di Malomo dopo il vantaggio della Giana Erminio.

Reti inviolate in Taranto-Picerno Casertana-Audace Cerignola (Girone C) e Perugia-Rimini (Girone B). Ancora in corso Pescara-Juventus U23, iniziata alle 21: al momento i bianconeri passerebbero il turno in quanto sono in vantaggio per via del gol di Sekulov.

Di seguito i risultati finali:

GIRONE A

ATALANTA U23-LEGNAGO 1-1 (Cisse, Svidercoschi)

TRIESTINA-GIANA ERMINIO 1-1 (Fall, Malomo)

GIRONE B

PERUGIA-RIMINI 0-0

PESCARA-JUVENTUS U23 0-1 (Sekulov; partita iniziata alle 21, secondo tempo ancora in corso)

GIRONE C

TARANTO-PICERNO 0-0

CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA 0-0

Domani, domenica 12 maggio, alle ore 9:30 si terranno i sorteggi ai quali parteciperanno le seguenti squadre: Atalanta U23, Triestina, Perugia, Taranto, Casertana e una tra Pescara e Juventus U23. Presenti Vicenza, Carrarese e Benevento (in quanto terze classificate) e il Catania, campione della Coppa Italia Serie C.