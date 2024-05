Playoff Serie C: il Pescara non sfrutta il fattore campo, passa la Juventus U23. Avanti anche Taranto e Perugia. I verdetti

Si conclude con la vittoria esterna della Juventus Next Gen, sul campo del Pescara, il secondo turno dei playoff di Serie C, fase del torneo nella quale si sono affrontate le squadre dei rispettivi gironi e che si sono contese l’accesso agli spareggi nazionali in 90 minuti. I bianconeri sono stati gli unici a ribaltare il fattore campo a sfavore: gli abruzzesi, sconfitti 1-3, non sfruttano i due risultati a favore a disposizione a differenza delle altre squadre di casa impegnate stasera. Infatti Atalanta U23, Triestina, Perugia, Taranto e Casertana volano al prossimo turno grazie ad un pareggio.

Di seguito i risultati finali:

GIRONE A

ATALANTA U23-LEGNAGO 1-1 (Cisse, Svidercoschi)

TRIESTINA-GIANA ERMINIO 1-1 (Fall, Malomo)

GIRONE B

PERUGIA-RIMINI 0-0

PESCARA-JUVENTUS U23 1-3 (Sekulov, Guerra, Milani, Mbangula)

GIRONE C

TARANTO-PICERNO 0-0

CASERTANA-AUDACE CERIGNOLA 0-0

Domani, domenica 12 maggio, alle ore 9:30 si terranno i sorteggi ai quali parteciperanno le seguenti squadre:

DAL SECONDO TURNO PLAYOFF: Atalanta U23, Triestina, Perugia, Taranto, Casertana e Juventus U23.

DA TERZE CLASSIFICATE NELLA REGULAR SEASON: Vicenza, Carrarese e Benevento.

DALLA VITTORIA IN COPPA ITALIA SERIE C: Catania.