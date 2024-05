Bari, Giampaolo in panchina anche ai playout: estesa la deroga

Federico Giampaolo potrà sedersi in panchina per la doppia sfida playout contro la Ternana. Come riportato da PianetaBari.com, la deroga in assenza di patentino non è di 30 ma di 60 giorni. L’ex Palermo ha dunque la responsabilità di condurre i biancorossi alla salvezza e per evitare una disfatta sportiva dopo che Mignani, tecnico rosanero, fu vicinissimo a portare i pugliesi in Serie A. Il Bari affronterà gli umbri giovedì 16 marzo, con la gara di ritorno in programma sette giorni dopo al Liberati.

Continue Reading