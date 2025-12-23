Sampdoria, interesse per Ilkhan del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 23, 2025

Ilkhan- lapresse- ilovepalermocalcio.com

Appare sempre più lontano da Torino il futuro di Emirhan Ilkhan. Dopo l’interesse negli scorsi giorni da parte del Monza, che sembrerebbe fortemente intenzionato a chiudere la trattativa, anche un altro club di Serie B si è adesso inserito nella corsa.

Infatti, secondo quanto riportato da SampNews24.com, anche la Sampdoria si sarebbe inserita per provare ad accaparrarsi il centrocampista. Quello in blucerchiato di tratterebbe di un ritorno per Ilkhan, che ha vestito la maglia della doria già nella stagione 2023/24.

