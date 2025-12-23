Mezza Serie B su Pierini: si aggiungono anche Modena e Spezia

È quasi certo ormai l’addio di Nicholas Pierini al Sassuolo, a causa del pochissimo spazio concessogli dal mister dei neroverdi, Fabio Grosso. L’attaccante, negli scorsi giorni accostato anche al Palermo tra le tante, sarebbe intenzionato a tornare in Serie B.

Infatti, secondo quanto riportato da “La Nazione”, Modena e Spezia si sono aggiunte alla lista delle candidate all’acquisto del giocatore. Sul classe 98′ sono puntati gli occhi di mezza cadetteria, da vedere chi avrà la meglio per aggiudicarsi il cartellino dell’esterno d’attacco