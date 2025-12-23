Catanzaro, Antonini: «Buon momento per noi, serviva pazienza»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 23, 2025

Ospite alle colonne di TuttoB.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Catanzaro e sul prossimo match contro il Cesena il difensore dei giallorossi, Matias Antonini

«Cosa c’è alla base della svolta? Sicuramente il lavoro – ha dichiarato il difensore -. Che svolgiamo dal primo giorno in cui ci siamo ritrovati in ritiro».

Antonini, ha inoltre aggiunto: «Vero è che all’inizio del campionato i risultati non ci premiavano, però fa parte del percorso di crescita di una squadra che ha cambiato guida tecnica e tanti giocatori. Serviva solo un po’ di pazienza»

Infine, sul prossimo match non ha dubbi: «Ci aspetta una gara molto difficile contro una grande squadra, della quale si parla poco. Ma se il Cesena è lassù, insieme alle squadre che devono ‘ammazzare’ il campionato, un motivo ci sarà… Noi però siamo in un buon momento, quindi cercheremo di fare la nostra partita per regalare una gioia ai tifosi»

Ultimissime

Catanzaro, Antonini: «Buon momento per noi, serviva pazienza»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 23, 2025

Palermo, lavoro di forza e partitella a Torretta: Padova nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 23, 2025

Serie B sotto vincolo: mercato fermo senza ricapitalizzazioni per quattro società

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 23, 2025

Serie B, il Frosinone vola e convince i bookmaker: Monza e Palermo restano favorite

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 23, 2025

Colpo Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 23, 2025