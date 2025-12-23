Catanzaro, Antonini: «Buon momento per noi, serviva pazienza»

Ospite alle colonne di TuttoB.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Catanzaro e sul prossimo match contro il Cesena il difensore dei giallorossi, Matias Antonini

«Cosa c’è alla base della svolta? Sicuramente il lavoro – ha dichiarato il difensore -. Che svolgiamo dal primo giorno in cui ci siamo ritrovati in ritiro».

Antonini, ha inoltre aggiunto: «Vero è che all’inizio del campionato i risultati non ci premiavano, però fa parte del percorso di crescita di una squadra che ha cambiato guida tecnica e tanti giocatori. Serviva solo un po’ di pazienza»

Infine, sul prossimo match non ha dubbi: «Ci aspetta una gara molto difficile contro una grande squadra, della quale si parla poco. Ma se il Cesena è lassù, insieme alle squadre che devono ‘ammazzare’ il campionato, un motivo ci sarà… Noi però siamo in un buon momento, quindi cercheremo di fare la nostra partita per regalare una gioia ai tifosi»