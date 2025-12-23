Palermo, lavoro di forza e partitella a Torretta: Padova nel mirino

TORRETTA – Prosegue a ritmo sostenuto la preparazione del Palermo agli ordini di Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Padova. La seduta odierna, svolta al centro sportivo di Torretta, ha visto i rosanero impegnati in un programma mirato a consolidare condizione fisica e principi di gioco.

Dopo una prima fase dedicata al lavoro di forza in palestra, la squadra si è spostata sul campo per un’esercitazione incentrata sul possesso palla, utile a migliorare tempi di gioco e gestione delle situazioni sotto pressione. A chiudere l’allenamento, una partita a tema 9 contro 9, con indicazioni tattiche precise e alta intensità, per mantenere elevata la concentrazione in vista dell’impegno del “Renzo Barbera”.