Virtus Entella, occhi su Gunduz della Triestina

Si muove sul mercato in vista di gennaio la Virtus Entella, in cerca di rinforzi da mettere a disposizione di mister Chiappella. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i biancocelesti avrebbero puntato gli occhi sul Centrocampista della Triestina, Teoman Gunduz.

Sul giovane talento cresciuto nelle giovanili dell’Herta Berlino, però, c’è l’interesse anche di altri club di Serie B e C. Il classe 2004 fin ora ha collezionato fra campionato e coppa, mettendo a segno 6 gol in stagione.