Modena, Gerli: «Con il Monza torneremo ad essere i veri noi»

A margine della serata natalizia allo store del Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti il centrocampista del Modena, Fabio Gerli, analizzando lo scorso match di campionato e proiettandosi sulle prossime partite.

«Abbiamo analizzato la partita e ci siamo resi conto che non abbiamo giocato come siamo abituati a fare, soprattutto nel primo tempo – ha dichiarato -. Bisogna resettare e ripartire, concentrandoci sulla prossima sfida. Col Monza, sono certo che si tornerà a vedere il vero Modena»

Su cosa serve adesso, Gerli non ha dubbi: «Bisogna resettare e andare avanti. D’altronde giocavamo contro quella che secondo me è la squadra più forte del campionato, io l’avevo detto anche quando a inizio stagione non era partita benissimo»

Infine, il centrocampista confessa: «Per quel che riguarda noi, vogliamo giocarcela con tutti. Come ha detto il mister, nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato ma vogliamo fare una grande stagione. Ma adesso non guardiamo troppo avanti, l’unico obiettivo per noi è arrivare bene alla partita di Santo Stefano»