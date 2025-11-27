Sampdoria, Fredberg rompe il silenzio: mercato aggressivo già da gennaio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jesper Fredberg – ceo sport della Sampdoria – manda un messaggio di fiducia in un momento complicato per i blucerchiati. La squadra di Gregucci è in piena difficoltà di classifica, ma il dirigente danese sottolinea che il club farà tutto il possibile per invertire la rotta. Un segnale forte, evidenziato ancora dalla Gazzetta dello Sport, per rassicurare una tifoseria provata dalle ultime stagioni altalenanti.

I risultati e le prestazioni non sono stati all’altezza delle aspettative, ricorda la Gazzetta dello Sport, ma la società crede nelle potenzialità della squadra e vede nel mercato di gennaio il momento chiave per rilanciare il progetto tecnico. Fredberg parla apertamente della necessità di intervenire con decisione, ma senza farsi travolgere dalla fretta: un percorso che, secondo la Gazzetta dello Sport, deve essere ragionato e coerente con il budget disponibile.

Il dirigente ribadisce la volontà di costruire un mercato aggressivo, pronto a rafforzare una Sampdoria che vuole uscire da una situazione delicata e tornare a competere con stabilità. Fiducia, programmazione e scelte mirate saranno gli ingredienti della strategia invernale dei blucerchiati.