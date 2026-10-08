Sampdoria, Corradi verso l’Avellino: «Partita molto difficile, va affrontata con la massima attenzione»

La Sampdoria si prepara a tornare in campo dopo la lunga sosta. Domani sera i blucerchiati saranno ospiti dell’Avellino al Partenio-Lombardi, nell’anticipo della settima giornata di Serie B. Alla vigilia della sfida, il tecnico Bernardo Corradi ha presentato la gara soffermandosi sulle condizioni della squadra e sulle insidie della trasferta irpina.

Proprio sull’Avellino, Corradi ha lanciato un messaggio chiaro alla vigilia: «Partita molto difficile per tutta una serie di fattori, a partire dal campo sintetico. Dovremo essere bravi ad ambientarci il più presto possibile. L’Avellino è una squadra che sta facendo bene e che va affrontata con la massima attenzione».





Il tecnico blucerchiato ha poi fatto il punto sulla situazione degli infortunati, annunciando alcuni importanti rientri: «Nella prima settimana e mezzo ho avuto tutti gli uomini che potessero recuperare, poi riprendo la parte positiva e oggi sembravamo quasi una squadra al completo con 16 giocatori di movimento che hanno partecipato in maniera totale alla seduta. Oggi Depaoli, Makoumbou e Ravanelli si sono allenati in gruppo».

Buone notizie anche per Karamoh e Mbabu: «Stanno abbastanza bene, hanno eseguito un percorso personalizzato con doppi allenamenti rispetto alla squadra. Stanno entrambi abbastanza bene e sono a disposizione». Su Karamoh, Corradi è stato ancora più chiaro: «Ora sta bene ed è un giocatore che, a tutti gli effetti, può iniziare il match dal primo minuto».

Tra i recuperati c’è anche Ravanelli: «Sono due giorni che si allena con la squadra, l’infortunio è alle spalle ed è a disposizione. Se ci dovesse essere la necessità a gara in corso può dare una mano».

Assenze importanti, invece, per la Sampdoria, con Esposito indisponibile e Abildgaard squalificato. Corradi ha parlato anche della possibile soluzione Verschaeren: «Verschaeren può ricoprire più ruoli. È un giocatore più di qualità che quantità. Ha giocato più posizioni di centrocampo e se messo in quel ruolo ti dà opzioni di uscita. Poi è chiaro che diventa più decisivo quando si avvicina all’area avversaria».

Sul mercato degli svincolati, il tecnico ha spiegato la strategia del club: «Domani verrà sottoposto ad un intervento di chirurgia ricostruttiva, è un infortunio grave e l’assenza non sarà banale. L’idea è quella di aspettare gennaio per tornare sul mercato».

Corradi ha poi parlato della gestione della lunga sosta e del momento della squadra: «Abbiamo fatto un periodo non banale. Se uno pensa a questo miniciclo da qua alla sosta, con un calendario non favorevole, qualche difficoltà l’abbiamo avuta. C’è un gruppo di ragazzi e un livello di disponibilità molto alta».

Infine, sulle ambizioni della Sampdoria: «È un periodo importante. Il campionato di B è lunghissimo e riserva moltissime difficoltà. Ho visto squadre che per tutto l’anno erano in difficoltà e andare a giocarsi i playoff e viceversa. Dobbiamo consolidare quanto costruito fino ad ora».