Cesena, Di Taranto verso l’addio: per il post spunta Mencucci

Il Cesena potrebbe presto cambiare volto a livello dirigenziale. Corrado Di Taranto, nonostante il rinnovo del contratto fino al 2028 firmato lo scorso aprile, sarebbe infatti vicino all’addio al club bianconero.

Sul direttore generale sono forti le sirene del Padova, che avrebbe presentato una proposta particolarmente allettante con l’obiettivo di tornare rapidamente in Serie A. Una possibilità che potrebbe convincere Di Taranto a lasciare la Romagna e aprire così una nuova fase per il Cesena.





In caso di separazione, il club sarebbe già al lavoro per individuare il possibile sostituto. Tra i nomi emersi c’è quello di Sandro Mencucci, ex amministratore delegato del Lecce, incarico ricoperto fino alle dimissioni dello scorso agosto.

Mencucci, classe 1961 e originario di Firenze, vanta inoltre una lunga esperienza alla Fiorentina, dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato per ben diciassette anni. Ora il suo nome è finito nel radar del Cesena: saranno le prossime settimane a chiarire il futuro della dirigenza bianconera.