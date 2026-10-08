Arezzo, al via i lavori per il nuovo stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
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Parte ufficialmente il percorso verso la realizzazione del nuovo stadio di Arezzo. Il club ha comunicato che da venerdì 9 ottobre inizieranno i lavori di demolizione della Tribuna Maratona dello stadio comunale, primo intervento concreto del progetto.

Le operazioni saranno eseguite dalla ditta locale Bruschi, con il coordinamento progettuale dell’architetto Fayer e la direzione dei lavori affidata all’ingegner Giorgio Lupoi. Secondo il cronoprogramma, la demolizione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno e non comporterà limitazioni allo svolgimento delle gare interne dell’Arezzo. Soddisfatto il presidente Guglielmo Manzo: «Oggi non celebriamo soltanto l’avvio di una demolizione, ma l’inizio concreto della costruzione del futuro dell’Arezzo».


L’obiettivo, ha spiegato il numero uno del club, è realizzare «una struttura moderna, sicura, sostenibile e vissuta ogni giorno dai cittadini», valorizzando al contempo aziende e professionisti del territorio.La demolizione della Tribuna Maratona rappresenta dunque il primo passo verso la nascita del nuovo impianto, destinato ad accompagnare la crescita dell’Arezzo e a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità.

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