Avellino, Nesta: «Dobbiamo dominare di più come nella gara contro il Palermo»

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico dell’Avellino Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa della condizione della squadra, del lavoro svolto durante la sosta e degli aspetti da migliorare dopo la vittoria contro l’Ascoli.

Tra i passaggi più interessanti delle sue dichiarazioni c’è il riferimento al Palermo, indicato da Nesta come esempio del tipo di calcio che l’Avellino dovrà provare a riproporre.





«Sono state tre settimane lunghe, ci siamo riposati un po’, abbiamo lavorato bene. Una settimana abbiamo caricato, l’altra un po’ meno. Abbiamo fatto un’amichevole a Napoli che è andata bene. Abbiamo avuto solo un problemino con Di Maggio che probabilmente domani non ci sarà, ma sarà pronto per la prossima».

Sul modo di affrontare le prossime partite, Nesta è stato chiaro: «Dobbiamo dominare di più, con la palla, non ripetere la prestazione di Modena. Sono contento dei tre punti, ma non per come abbiamo giocato. Dobbiamo cercare di fare più la partita, un po’ come la gara contro il Palermo, quella deve essere lo specchio. Quindi il secondo tempo di Ascoli deve essere rimosso, cancellato e ripartire».

Il tecnico irpino è tornato poi sull’atteggiamento mostrato dalla squadra: «Sia dal punto di vista mentale che tattico, nell’atteggiamento e nella predisposizione a capire le partite. Giocare semplice una volta recuperata palla, muovere palla più veloce, farsi vedere dal compagno. La squadra deve sentirsi più sicura nel gioco, la personalità nel volere la palla, essa non deve scottare. Anche rischiare la giocata».

E ancora, un altro riferimento alla sfida contro i rosanero: «L’ho detto prima alcune volte: accettiamo il possesso avversario, noi dobbiamo cercare di non accettare di vedere gli avversari palleggiare. È questione di mentalità, come avuta con il Palermo».

Nesta ha poi fatto il punto sulla condizione dei giocatori: «Palmiero e Favilli hanno lavorato bene in questa sosta e hanno preso condizione, Simic è un po’ più indietro. Per Cancellotti è ancora lunga la ripresa».

Sull’attacco, l’allenatore dell’Avellino ha aggiunto: «Abbiamo recuperato Favilli, credo che sia pronto. Russo lo vedo maturo, determinato, che ha capito cosa fare della vita. Cheddira sta recuperando al 100%. Coppia Russo-Favilli? Tutti devono dormire nella speranza che giochino. Quindi bisogna aspettare, domani si vedrà».

Infine, sulla Sampdoria: «Vedo un avversario molto forte, soprattutto individualmente. È uscito… ha faticato un po’, poi sta prendendo fiducia. Ha Insigne, che è fuori categoria, sarà una gara molto molto dura. Ma vengono a casa nostra e bisogna fargli provare cosa vuol dire giocare al Partenio».