Palermo, Johnsen è il “Player of the Month” di settembre

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
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Dennis Johnsen è il rosanero più votato dai tifosi del Palermo nel mese di settembre. A renderlo noto è stato lo stesso club attraverso i propri canali social, annunciando l’attaccante norvegese come “Player of the Month”.

I tifosi hanno scelto Johnsen attraverso l’app ufficiale del Palermo, premiando le sue prestazioni e il contributo offerto alla squadra nel corso del mese.


Un riconoscimento che testimonia anche il feeling tra il numero 17 rosanero e il pubblico del Palermo.

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