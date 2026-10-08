Palermo, Johnsen è il “Player of the Month” di settembre
Dennis Johnsen è il rosanero più votato dai tifosi del Palermo nel mese di settembre. A renderlo noto è stato lo stesso club attraverso i propri canali social, annunciando l’attaccante norvegese come “Player of the Month”.
I tifosi hanno scelto Johnsen attraverso l’app ufficiale del Palermo, premiando le sue prestazioni e il contributo offerto alla squadra nel corso del mese.
Un riconoscimento che testimonia anche il feeling tra il numero 17 rosanero e il pubblico del Palermo.