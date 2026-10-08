Palermo verso Empoli: rosanero in campo a Torretta per la seduta mattutina
Il Palermo è tornato in campo questa mattina al Palermo CFA di Torretta per una nuova seduta di allenamento in vista della sfida contro l’Empoli, in programma sabato alle ore 15, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.
I rosanero hanno svolto regolarmente la seduta mattutina sul terreno di gioco del centro sportivo. Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, il Palermo ha pubblicato alcune storie che mostrano i giocatori attualmente impegnati nell’allenamento.
La squadra prosegue dunque la preparazione in vista dell’importante appuntamento contro l’Empoli, con l’obiettivo di arrivare alla gara nelle migliori condizioni dopo la pausa per gli impegni delle nazionali.