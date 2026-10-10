Sampdoria, Corradi torna a rischio esonero dopo Avellino: D’Angelo in pole tra i possibili sostituti. Spunta anche Mignani

La panchina di Bernardo Corradi torna a traballare. Il tecnico della Sampdoria, già in discussione prima della sfida contro il Catanzaro, rischia nuovamente il posto dopo il deludente primo tempo disputato dai blucerchiati sul campo dell’Avellino.

La vittoria ottenuta contro i calabresi prima della sosta, arrivata in maniera rocambolesca e con una buona dose di fortuna, aveva permesso all’allenatore di guadagnare tempo e allontanare momentaneamente lo spettro dell’esonero. Tuttavia, quanto mostrato dalla Sampdoria nella prima frazione della gara del Partenio ha riacceso i dubbi sulla tenuta della squadra e sulla gestione tecnica.





Sampdoria, primo tempo da dimenticare ad Avellino: Corradi sotto osservazione

La prestazione dei blucerchiati nei primi 45 minuti contro l’Avellino ha evidenziato difficoltà sul piano dell’organizzazione e della gestione del gioco.

Una squadra apparsa in evidente difficoltà, incapace di trovare le giuste distanze tra i reparti e di sviluppare una manovra efficace.

Un rendimento che rischia di pesare sulle valutazioni della dirigenza, soprattutto considerando che la posizione di Corradi era già stata oggetto di riflessioni nelle settimane precedenti.

La vittoria contro il Catanzaro aveva rappresentato una boccata d’ossigeno, ma non sembra aver cancellato completamente le perplessità.

Sampdoria, D’Angelo tra i nomi per il dopo Corradi: attenzione a Mignani

In caso di cambio in panchina, uno dei profili da tenere in considerazione è quello di Luca D’Angelo.

Come raccontato dal giornalista Luca Cilli già nelle scorse settimane, l’ex tecnico dello Spezia rappresenta una delle possibili soluzioni qualora la Sampdoria decidesse di interrompere il rapporto con Corradi.

Tra i nomi che potrebbero rientrare in un’eventuale lista figura anche Michele Mignani, allenatore con esperienza nel campionato cadetto.

Non sarebbe inoltre da escludere la possibilità di affidarsi a un profilo straniero, pista che resta tra le ipotesi da monitorare.

Al momento, tuttavia, non risultano decisioni ufficiali né trattative confermate per un eventuale avvicendamento.

Corradi, futuro nuovamente in bilico: decisive le valutazioni della società

La Sampdoria si ritrova dunque davanti a un nuovo momento delicato della stagione.

La prestazione offerta nel primo tempo contro l’Avellino potrebbe accelerare le riflessioni della dirigenza, chiamata a valutare se proseguire con Corradi oppure intervenire per dare una svolta alla squadra.

Il successo contro il Catanzaro aveva garantito una tregua, ma le difficoltà emerse al Partenio hanno riportato il futuro dell’allenatore al centro dell’attenzione.

D’Angelo, Mignani e l’ipotesi di un allenatore straniero restano le possibili alternative, mentre si attendono sviluppi sulla posizione di Corradi.