Empoli-Palermo, dato definitivo dei tifosi rosanero al Castellani: saranno 1.526 in Curva Sud
È ufficiale il numero dei tifosi del Palermo che seguiranno la squadra di Filippo Inzaghi nella trasferta contro l’Empoli. Come riportato da Empoli Channel, saranno 1.526 i sostenitori rosanero presenti nel settore ospiti dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena per la sfida in programma oggi, sabato 10 ottobre, alle ore 15. Un dato significativo, ma inferiore rispetto alle stime circolate nelle ultime ore, che ipotizzavano una presenza vicina alle tremila unità.
Empoli-Palermo, venduti 1.526 biglietti nel settore ospiti
Secondo quanto riferisce Empoli Channel, il dato definitivo è emerso dalla biglietteria online del club toscano alla chiusura della vendita dei tagliandi, avvenuta ieri alle ore 19.
Saranno dunque 1.526 i sostenitori del Palermo che prenderanno posto in Curva Sud, il settore del Castellani riservato alla tifoseria ospite.
Un numero che ridimensiona le previsioni diffuse nelle scorse ore. Alcune ricostruzioni della stampa palermitana avevano infatti ipotizzato una presenza vicina ai 2.850 tifosi, quasi il doppio rispetto alla cifra effettivamente registrata.
Numeri inferiori alle attese, ma trasferta significativa
Come sottolinea Empoli Channel, nonostante il ridimensionamento delle stime iniziali, la partecipazione dei sostenitori siciliani resta importante, soprattutto considerando la distanza tra Palermo e la Toscana e l’impegno necessario per raggiungere lo stadio.
L’interesse attorno alla presenza della tifoseria rosanero era cresciuto dopo l’autorizzazione alla trasferta, alimentando le aspettative su una possibile presenza particolarmente numerosa nel settore ospiti.
Con la chiusura della prevendita, il quadro è adesso definitivo: saranno 1.526 i tifosi del Palermo pronti a sostenere la formazione di Inzaghi nella sfida contro l’Empoli.
Castellani, attesa anche per il sostegno dei tifosi azzurri
La gara si preannuncia particolarmente sentita anche sugli spalti. Da una parte i sostenitori rosanero, pronti a far sentire la propria voce dalla Curva Sud; dall’altra il pubblico di casa, chiamato a sostenere l’Empoli nel debutto del nuovo allenatore Matteo Andreoletti.
Come evidenzia ancora Empoli Channel, la Maratona «Emiliano Del Rosso» si prepara a rispondere con il proprio calore e attaccamento ai colori azzurri.
L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 15, quando Empoli e Palermo si ritroveranno di fronte sul terreno del Castellani, accompagnate dal sostegno delle rispettive tifoserie.