Salernitana, Tongya: «Pensiamo a salvarci, dobbiamo svoltare»

Franco Tongya, calciatore della Salernitana, si è espresso sopo la vittoria contro il Cosenza.

«Vittoria pesante, ci teniamo questi tre punti che sono d’oro. Nella ripresa abbiamo trovato certezze e il gol ci ha tolto pressioni. Siamo riusciti a fare il nostro gioco e ad imporci con merito. Classifica? Ora non serve guardarla. Dobbiamo salvarci, pensare di partita in partita, cercare di fare quanti più punti possibili. Sappiamo che ci mancano tre sfide fuori casa ma ora dobbiamo pensare solo a vincere. Lo vogliamo noi così come lo vuole il gruppo che si sta impegnando al massimo».