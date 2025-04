Caserta: «Il Palermo partiva per vincere il campionato. Valuterò domani chi scegliere in difesa»

Alla vigilia della sfida di campionato tra Catanzaro e Palermo, in programma domani 27 aprile ore 15.00, è intervenuto l’attuale tecnico Caserta per presentare la sfida:

Prima un commento sul tema rinvii.

«Abbiamo avuto una settimana per preparare la sfida di domani contro una squadra che è partita per vincere il campionato e che ora si ritrova lontano dai primi posti. A gennaio si è rinforzata, però noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Arriviamo bene, qualche giocatore ha recuperato dal punto di vista fisico, Quagliata si è allenato una settimana in più. Vogliamo fare una grande partita domani».

Poi un commento sul tema playoff.

«Di playoff non parlo, sono due squadre che stanno facendo un buon campionato che partivano con obiettivi diversi. Partite facili in Serie B non esistono. Ci mancano dei punti per conquistare i playoff, mancano 5 partite e vedremo alla fine. Vincere contro una squadra blasonata come il Palermo può essere qualcosa di molto importante. Ci sono delle analogie tra le due squadre. Quagliata sta bene e può essere utilizzare. Chi giocherà insieme a Iemmello lo deciderò domani. Penso che in partite del genere è più importante chi entra dalla panchina rispetto a chi parte da titolare. Il Palermo è una squadra forte su tutti i reparti».

Infine sul come limitare il Palermo.

«Questa squadra può giocare con diversi sistemi. È molto importante il centrocampo perché ti dà equilibrio. Con il centrocampo a 3 abbiamo trovato la quadra. Domani sarà una partita bella. Loro faranno di tutto per vincere per poter andare ai playoff. Noi dobbiamo fare più punti possibili partendo già da domani. Quando giochi contro una squadra come il Palermo, con quelle individualità in attacco, devi cercare soluzioni. Valuterò domani chi scegliere in difesa. Pohjanpalo è un giocatore completo e a prescindere chi giocherà bisognerà limitarlo, ma non solo lui, c’è anche Brunori».