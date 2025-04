Pagliuca: «Sudtirol squadra ben allenata, dovremo lottare»

Guido Pagliuca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Juve Stabia contro il Südtirol:

Prima un commento sulla recente scomparsa del fisioterapista del Lecce.

«In segno di rispetto per la scomparsa di Papa Francesco, del lutto nazionale per i funerali del Santo Padre, con il ricordo ancora vivo in tutti noi della tragedia della Funivia del monte Faito, dove sono venute a mancare 4 persone nonché il macchinista stabiese Carmine Parlato, di cui nella giornata odierna si sono tenuti i funerali, ho preferito annullare la conferenza stampa per rilasciare queste dichiarazioni che non possono che partire dal nostro pensiero e dal nostro cordoglio alla società U.S. Lecce per la perdita del fisioterapista Graziano Fiorita».

Infine sul prossimo avversario.

«Il Sud Tirol è una squadra tenace e ben guidata da un allenatore molto bravo ed esperto come Castori che ha dato un’identità ben precisa alla sua squadra che sarà ben diversa da quella dell’andata sia per uomini che per struttura. Il focus sulla partita di domani è incentrato sul grande carattere e sul piacere di lottare che dovremo mettere in campo cercando di giocare ogni pallone disponibile con tutta la nostra forza per cercare di avvicinarsi a qualcosa di bellissimo per Castellammare e per tutti noi. Questo lo dobbiamo fare insieme per tutto il campo e per tutto il tempo del match».