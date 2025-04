Modena, Defrel: «Devo dare tutto in questo finale di stagione»

Gregoire Defrel, attaccante del Modena, ha commentato il successo sul Bari ai microfoni del club:

«E’ una bella vittoria, abbiamo iniziato alla grande giocando un bel calcio, con azioni di qualità che ci hanno permesso di portarci avanti di due gol, poi siamo stati bravi a tenere questo risultato, non era facile. Dalla mia stagione a livello personale avrei voluto molto di più ma è così, devo dare tutto in questo finale di stagione e l’importante è che mi sento molto meglio, sono pronto a fare battaglia per portare a casa tanti risultati positivi insieme ai compagni. Oggi i nostri tifosi erano tantissimi, a fine partita abbiamo festeggiato insieme a loro, è stato bellissimo. Ora ci attende il derby con la Reggiana, siamo carichi e da domani prepareremo la gara sapendo che dovremo fare una grande partita per ottenere una grande vittoria».