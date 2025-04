Infantino: «A settembre gara in memoria di Papa Francesco»

Ai microfoni di Sky Tg 24, Infantino ha voluto rivolgere un pensiero a Bergoglio, grande appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo.

«C’era un rapporto speciale con Papa Francesco, era un grande appassionato di calcio. Stamattina in piazza al Vaticano è stata un’emozione unica. Tantissima gente proveniente dal mondo intero unita nel nome di Papa Francesco, così come i leader mondiali. Pensando alle sue parole, sullo sport e sul calcio che unisce il mondo, vedere tutta questa gente unita è stata una grande emozione. Il calcio è una scuola di vita in cui si impara moltissimo, lo diceva Papa Francesco, impari a stare con gli altri, il rispetto degli avversari, delle regole. Impari a vincere e anche a perdere. Nell’ultimo incontro con il Papa avevamo discusso di organizzare una partita quest’anno per i bambini con le leggende mondiali del calcio, in maniera tale da unire la passione che aveva il Papa per il calcio e anche per l’unità dei giovani. Questa partita che avevamo pensato a settembre la faremo sicuramente in suo onore e memoria».