Manca sempre meno a Catanzaro-Palermo. I rosanero domani affronteranno gli uomini di Caserta alle ore 15.00 al Nicola Ceravolo. Gara molto delicata per entrambe in ottica playoff con i rosanero a caccia dei tre punti. Intanto, come pubblicato dal Palermo mediante un video sui social, i rosanero sono atterrati in Calabria.

Continue Reading