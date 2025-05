Salernitana: respinto il ricorso contro il rinvio dei playout. Udienza fissata per il 10 giugno

Negli scorsi giorni la Salernitana ha presentato un ricorso contro un comunicato della Lega Serie B che prevedeva il rinvio dei playout. Il Collegio di Garanzia per lo Sport del Coni ha respinto, però, l’istanza dei campani in quanto “non appaiono sussistere i presupposti dedotti dalla parte ricorrente per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Ritenuto che la controversia deve, pertanto, essere trattata assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l’effetto, la piena conoscenza del merito della stessa; ritenuto, altresì, che sussistono motivi per la spedita trattazione del ricorso; considerata la possibilità di discutere il giudizio nella prossima sezione di udienze, che si terrà dinanzi alla prima sezione, il 10 giugno alle 12.30, rigetta il ricorso“.

