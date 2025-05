Manfredi: «La Samp era ad un passo dal fallimento, noi l’abbiam salvata. I playout atto dovuto»

Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha parlato a Sky Sport per rilasciare delle dichiarazioni sulla stagione deludente dei blucerchiati:

«Ho preso una settimana di tempo per riflettere su quanto accaduto, abbiamo preso un brutto colpo: nonostante la stagione avesse preso un piega negativa, none eravamo preparati a questo, la Samp non può essere preparata a questo tipo di situazioni. Ho voluto fare autocritica, ma ho voluto pianificare con la mia squadra di lavoro una strategia seria per il futuro. È successo che abbiamo delegato, ci siamo affidati a persone esperte di questo settore che purtroppo non hanno portato ai risultati sperati, ma come sapete abbiamo investito, anche all’ottica dei critici eravamo tra i favoriti: ma neppure gli investimenti, i tanti investimenti, non hanno pagato. I miei errori? Ho fatto un errore grandissimo: ho iniziato la stagione dicendo che non avrei mai cambiato allenatore, ma purtroppo non ho dato seguito alla mia convinzione e questo è stato l’errore principale. Quando poi ci sono tanti cambi è evidente che qualcosa non ha funzionato, ma di sicuro non farei più l’errore di dare così tante deleghe e così ampie. A ogni modo non pensiamo che i calciatori nostri siano da questa posizione di classifica».

Manfredi ha voluto anche sottolineare il fallimento del club scongiurato grazie alla sua gestione:

«Sapevamo che sarebbe stata una stagione dura perché la società ha combattuto una battaglia durissima fuori dal campo, che ci ha visto risolvere situazioni molto complesse che venivano dal passato, la Samp era ufficialmente a un passo al fallimento: siamo entrati noi e prima dell’omologa abbiamo investito diversi milioni, prima di trovare l’accordo con i creditori, cosa che altri investitori non volevano fare. Ma in futuro non proverò più a vincere su due campi, ora devo pensare al campo».

Infine, spazio alla possibilità di vedere i blucerchiati ai playout:

«La Sampdoria si iscriverà al campionato di Serie B o di Serie C. Poi, come altre che provano a risalire la china, dovremo investire, per vincer serve questo. Lo dobbiamo ai nostri tifosi, servono scelte più decise, coraggiose e concrete. Gli allenamenti? Anche dopo aver perso i playoff l’anno scorso ci siamo allenati, ancora di più lo faremo quest’anno. A ogni modo i playout sono una questione di dignità, dovuti se verrà confermata la situazione del Brescia: certo, certificano una stagione fallimentare, dalla quale dobbiamo però ripartire, chi scenderà in campo dovrà dare tutto per sè stesso, la maglia e la professione che svolte-. A ogni modo, se tutto sarà confermato, saremo parte lesa, e quindi la Samp deve giocare i playuut, centrati sul campo, e dimostrare poi la nostra dignità».