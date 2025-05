Casi Brescia e Trapani: udienza fissata per giovedì 29 maggio

Sono ore di apprensione in casa Brescia per l’eventuale penalizzazione che riscriverebbe la classifica di Serie B con conseguenti stravolgimenti per quanto riguarda retrocessioni e playout. L’illecito amministrativo per il quale è accusata la società di Massimo Cellino potrebbe costare 4 punti di penalizzazione che comporterebbero lo scivolone in Serie C, con la Sampdoria che sfiderebbe la Salernitana allo spareggio salvezza. Giovedì 29 maggio sarà il giorno della verità, in quanto si svolgerà l’udienza in cui anche il Trapani conoscerà il proprio destino. I siciliani, infatti, sono stati deferiti per le stesse motivazioni del Brescia e attendono importanti novità in merito.

