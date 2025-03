Salernitana-Palermo, trasferta con restrizioni per i tifosi rosanero

La sfida tra Salernitana e Palermo, in programma domenica prossima allo stadio “Arechi”, non sarà una trasferta libera per i sostenitori rosanero. L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha classificato l’incontro come ad “elevato profilo di rischio”, decisione influenzata anche dagli episodi verificatisi nella gara d’andata, tra cui il lancio di petardi da diversi settori del “Barbera”.

Per questo motivo, l’accesso al settore ospiti (Curva Nord inferiore) sarà consentito esclusivamente ai tifosi residenti in provincia di Palermo e in possesso della tessera del tifoso sottoscritta entro il 16 marzo 2025. Le misure di sicurezza prevedono, inoltre, un rafforzamento dei controlli nelle fasi di filtraggio e prefiltraggio, oltre a un potenziamento del servizio di stewarding.

La prevendita dei biglietti partirà martedì 25 marzo alle ore 15:00 e si concluderà sabato 29 marzo alle ore 19:00. Il costo del tagliando è di 14 euro.