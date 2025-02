Salernitana-Cremonese, Stroppa: «Ottima prova, ma il loro portiere ha fatto miracoli»

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di oggi contro il Sudtirol.

Ecco le sue parole:

«A questo gioco si fanno punti quando si fa gol. Bisogna fare complimenti al loro portiere che ha fatto miracoli, abbiamo provato in tutti i modi a portare a casa almeno il pareggio, ma si è fatto trovare prontissimo e ha fatto la differenza nella parte finale della gara. Da tempo tiriamo ripetutamente verso la porta. Ci dispiace enormemente non aver portato nulla a casa. Abbiamo preso gol su una errata lettura, dopo la respinta del palo sul cross di Njoh avremmo dovuto occupare meglio gli spazi nell’area di rigore. Tuttavia la prestazione è stata buona. Non posso dire nulla ai ragazzi, abbiamo fatto un secondo tempo straordinario. In questo momento creiamo così tanto e siamo così in salute che mi auguro prima o poi di avere numeri diversi in classifica. Non dobbiamo pensare al futuro con negatività e continuare a lavorare così. Oggi la Cremonese ha giocato bene, forse abbiamo spinto poco nella prima parte del secondo tempo e la Salernitana ne ha approfittato trovando il vantaggio».