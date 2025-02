Serie C: il Pontedera conduce 2-1 sul Pineto. Avanti anche la Pianese. I risultati parziali del Girone B

Terminano i primi tempi delle gare del Girone B di Serie C.

Pianese-Lucchese: 1-0

Nel girone B della Serie C, la Pianese è riuscita a portarsi in vantaggio per 1-0 contro la Lucchese grazie a un gol arrivato a metà del primo tempo. La squadra di casa ha capitalizzato su un’azione ben orchestrata che ha visto un cross dalla fascia destra convertito in gol con un preciso colpo di testa. La Lucchese, nonostante alcuni momenti di pressione offensiva, non è riuscita a tradurre il possesso palla in occasioni da gol, trovandosi così in svantaggio all’intervallo.

Pontedera-Pineto: 2-1

Il Pontedera ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 contro il Pineto. La squadra di casa ha mostrato grande determinazione, segnando due gol in rapida successione nel corso della prima metà. Il Pineto ha ridotto il distacco con un gol su calcio di rigore, ma non è bastato per impensierire seriamente il controllo del match da parte del Pontedera. Con un gioco aggressivo e diretto, il Pontedera ha dimostrato di poter mantenere la pressione alta e di sfruttare le debolezze difensive del Pineto.