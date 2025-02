Carrarese-Brescia, Calabro: «Siamo vivi e abbiamo voglia. Potevamo vincerla»

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha riflettuto sulla sconfitta contro il Brescia in conferenza stampa, sottolineando vari aspetti del match.

Ecco le sue parole:

«Quando si analizza una gara c’è da valutare tutti gli aspetti. Prima di questa gara non stavamo passando un buon momento: siamo giovani e mentalmente ne risentiamo. Nei primi quindici minuti siamo scesi in campo con paura, ma poi abbiamo messo i presupposti per passare in vantaggio. Il Brescia è una squadra forte, però il rigore ce l’avevamo noi. In una partita così importante è girata lì. Il Brescia non ci dava l’impressione di rendersi pericoloso: poi siamo passati in svantaggio e il secondo gol, alla fine del primo tempo, poteva ammazzarci ancora. Ma nel secondo tempo siamo entrati col piglio giusto: siamo vivi e abbiamo voglia. Potevamo vincerla, fino alla fine. La Carrarese ci ha provato, non si è mai spenta: nessun episodio ci è andato a favore».