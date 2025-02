Rubiales condannato per il bacio alla Hermoso: la calciatrice annuncia ricorso

Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, era stato condannato per il reato di aggressione sessuale dopo il bacio non consensuale nei confronti della giocatrice Hermoso.

Jenni Hermoso presenterà ricorso dopo la sentenza dell’Audiencia Nacional, che giovedì 20 febbraio ha condannato Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola per il reato di aggressione sessuale nei confronti di Hermoso. L’ex presidente dovrà pagare un totale di 10.800 euro di multa, l’equivalente di 20 euro per 18 mesi. Niente reclusione, quindi, per lui.