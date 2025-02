Pisa, Moreo su Inzaghi: «Porta un’entusiasmo incredibile. Giocatori danno l’anima per lui»

Stefano Moreo, ex attaccante rosanero adesso al Pisa, ha parlato a 50Canale esprimendosi sia sulla stagione disputata fin qui che sul tecnico Inzaghi:

«Influenza di Inzaghi? Parecchia. Da quando è arrivato l’ho subito detto ai miei compagni, quando giravano le notizie, che avevamo preso l’allenatore giusto. Porta un’entusiasmo incredibile alla piazza e a noi. E’ un trascinatore, un campione da giocatore e molto forte da allenatore. I frutti del nostro lavoro sono meriti suoi. In Serie B le sue squadre, come dimostrato dal Benevento, hanno giocatori che danno l’anima per lui. Tramoni? Un giocatore che magari non vedi sempre, ma quando ha la palla inventa sempre qualcosa. Ha una potenza straordinaria nell’uno contro uno, e questo anno fa gol, ne fa tanti. Stagione? Tre gol sì son pochi, ma anche cinque assist. Il mio gol più bello? Contro il Mantova».