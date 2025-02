Ad oggi, venerdì, sono 30 i biglietti acquistati dai tifosi del Palermo per il settore ospiti dello stadio San Vito-Marulla, dove domenica alle 15:00 andrà in scena la sfida contro il Cosenza. Si ricorda che la trasferta è vietata ai residenti nella provincia di Palermo, come disposto dalle autorità competenti.

